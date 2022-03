Pour une durée approximative d'un mois soit jusqu'au 10 avril 2022 environ, la commune de Seneffe procède à des travaux sur plusieurs de ses cours d'eaux non navigables. C'est donc dans le cadre du Plan communal de lutte contre les inondations et les coulées boueuses que ces travaux sont effectués les cours d'eau : le Renissart, le Gratis, la Rouillée à l'embranchement Sart-Renissart. Un plan d'actions qui a pour but d'identifier et de planifier les actions que la commune peut mettre en place afin de diminuer les risques d'inondations et de coulées boueuses.

Les différents travaux entrepris consistent à entretenir et nettoyer les cours d'eau en procédant au curage, à l'abattage et à l'élagage des arbres, à l'enlèvement des déchets et à l'enlèvement des éléments obstruant les différents cours d'eau. Dans un soucis de clarté, les propriétaires des habitations et/ou des parcelles se trouvant à proximité de ces différents cours d'eau ont été informés personnellement par courrier de la tenu de ces chantiers, des détails de l'organisation et de l'impact de ces travaux.