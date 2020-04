Le groupe VMS Belgium assure la distribution du matériel auprès du personnel de première ligne.

Les membres du groupe Voluntary Medical Service (VMS) Belgium poursuivent leurs formidables actions de solidarité. Après avoir permis la livraison de médicaments à domicile grâce à une collaboration avec certaines pharmacies et avoir récolté de nombreux masques pour le personnel médical, ils se démènent désormais pour fournir aux hôpitaux et institutions des visières et des blouses de protection.

"Nous ne disposons pas nous-mêmes d’imprimante 3D, il a donc fallu nouer des contacts", explique Vincent Patte, à la tête de VMS Belgium. "Grâce à la solidarité de chacun, au matériel qui est mis à disposition, les visières sont essentiellement fabriquées du côté de Seneffe, Charleroi et Blaregnies. Elles le seront aussi bientôt du côté d’Anderlecht."

À ce stade, ce sont près de 43 structures qui ont profité de ces dons. "Nous donnons la priorité aux hôpitaux, aux institutions pour personnes handicapées et aux maisons de repos. Ces dernières ont longtemps été oubliées, le personnel était démuni et travaillait sans matériel de protection. Nous travaillons pour l’instant essentiellement dans le Hainaut mais nous comptons nous étendre."

Chaque volontaire disposant d’une imprimante 3D est invité à mettre sa pierre à l’édifice. "Nous nous chargeons de récupérer les productions afin d’en assurer la distribution, en respectant toujours les règles de distanciation sociale évidemment." Le groupe VMS peut par ailleurs compter sur le savoir-faire de couturiers et couturières qui redoublent d’efforts pour confectionner des blouses lavables, et donc réutilisables.

"Nous n’avons pas souhaité produire de masques car de très nombreux groupes et citoyens s’y emploient déjà. Les blouses, en revanche, sont moins fréquentes. En ces temps de crise, chaque petit coup de pouce est le bienvenu." Avec la réouverture déjà effective des magasins de bricolage et celle annoncée des magasins de textile, la matière première sera plus accessible. De quoi faciliter encore un peu le travail de ces citoyens engagés et solidaires.

Dans les prochains jours, en fonction de l’approvisionnement disponible, 30 structures de plus devraient bénéficier de leur travail. Les demandes peuvent être adressées via le 065/43 14 51 ou via le 0460/97 58 83.