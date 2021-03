Voici près d'un an que le covid-19 est entré dans nos vies. Une année durant laquelle les indépendants et les commerçants ont particulièrement connu de grosses difficultés financières. Certains secteurs ont été durement touchés comme celui de l'Horeca et des maraîchers. Le conseil communal de Seneffe a pris une décision pour venir en aide à ses acteurs locaux.

Et comme le dit l'expression : à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Les élus communaux ont décidé de ne pas appliquer les redevances pour l'occupation du domaine et de la voirie publique. Les ambulants et les forains seront donc exonérés de ces taxes sur et en dehors du marché. C'est également le cas pour la taxe sur les enseignes publicitaires. L'objectif est bien évidemment de ne pas rajouter des factures, sur des piles déjà bien remplies. Les commerçants Seneffois n'ont donc plus à se soucier d'autres taxes pour l'année en cours.

Ce n'est pas la première fois que les autorités communales décident d'agir pour leurs acteurs locaux. Il y a quelques mois maintenant, l'exonération des taxes sur les débits de boissons et sur les terrasses avait été votée. La commune de Seneffe a également souhaité les soutenir en renforçant leur visibilité. "Une plateforme en ligne a été mise à disposition des commerçants locaux, leur permettant d’exposer leurs produits et de favoriser les ventes grâce à un système de click and collect", explique Margaux Marchal du service communication. "En parallèle, un marché de Noël virtuel a été organisé en décembre afin de permettre aux commerçants et associations de promouvoir leurs produits et leurs services."

Rappelez-vous, le 11 décembre dernier, l'évènement incontournable de l'hiver avait finalement eu lieu via une plateforme en ligne. Un marché de noël 2.0, qui avait demandé de la créativité. La commune avait créé une vidéo de présentation des artisans et commerçants participants et les Seneffois avaient pu se connecter à un salon de discussion annexe pour entrer en contact avec les commerçants et plusieurs associations.

D'autres éléments ont été mis en place, comme notamment une brochure qui référence les commerçants et indépendants de l’entité. Elle avait été distribuée gratuitement pour atteindre un maximum d'habitants. D'ailleurs, chaque jour, la commune met à l'honneur un commerçant de l'entité sur sa page Facebook. Menuisier, coiffeurs et même chirurgien ophtalmologue, tous les secteurs sont mis en avant sur les réseaux sociaux. Une bonne initiative, quand on sait à quel point la publicité et le contact avec le client sont mis à mal par la situation sanitaire.

Le site partenaire Seneffe Entreprise, qui existe depuis 2018, a lui aussi joué un rôle dans cette aide. Via plusieurs actions, il favorise la promotion des acteurs locaux. De l'aide qui a été complètement prise en charge par la commune. Une journée de l'emploi est d'ailleurs prévue au sein de ses infrastructures. Les responsables espèrent qu'elle pourra avoir lieu en septembre prochain. Seul le temps nous le dira.