Le gouvernement wallon vient de marquer son accord pour la mise en place d'un partenariat public-privé.

C’est une bonne nouvelle pour la région. Ce jeudi, le gouvernement wallon a marqué son accord pour la mise en place du premier projet-pilote de partenariat public-privé en faveur de la reconversion du site industriel désaffecté de l’entreprise BASF Feluy. Cet ambitieux projet a pour objectif d’assurer la dépollution de cette friche qui s’étale sur plus de 60 hectares et qui est idéalement située au sein du plus important zoning pétro-chimique de Wallonie.

Il porte également sur son rééquipement et sa remise à disposition dans le circuit économique en vue de permettre l’accueil d’investisseurs porteurs d’emplois pour le Cœur du Hainaut. "Ce projet mené en collaboration avec la SPAQuE repose sur un partenariat public-privé réunissant à la fois des entreprises privées, soit Ecoterre et Wanty, et l’intercommunale de développement du cœur du Hainaut IDEA", précise cette dernière.

"Il s’agit d’une étape majeure dans un dossier à la fois complexe et innovant qui a été franchie. Le signal donné aujourd’hui par le gouvernement wallon est essentiel pour nous permettre de mener à bien ce projet et ainsi contribuer à la redynamisation du territoire du Cœur du Hainaut", ajoute encore la directrice générale de l’intercommunale, Caroline Decamps.

Pour rappel, c’est fin 2009 que l’annonce de la fermeture de l’entreprise était intervenue. Au cours d’un conseil d’entreprise, la direction avait annoncé son souhait d’arrêter la production de lanhydride maléique (principalement utilisé dans le secteur automobile) sur le site de Feluy ainsi que toutes les autres activités de BASF sur le site. Quelque 133 travailleurs avaient de ce fait perdu leur emploi.

Plusieurs polluants avaient été identifiés par la SPAQuE, à savoir des huiles minérales, des hydrocarbures aromatiques polycycliques et monocycliques, des métaux lourds et des pollutions importantes en composés dits « exotiques » dans le sol et les eaux souterraines. Le site est repris en zone d’activité économique industrielle.