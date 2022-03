La commune de Seneffe a inauguré sa nouvelle plateforme en ligne : une bibliothèque virtuelle du patrimoine local. Pour la commune, l'objectif de cette plateforme est de mettre en lumière le patrimoine de l'entité et de valoriser ses richesses parfois insoupçonnées des habitants ou des visiteurs de passage. En effet, pour plus de 300 éléments du patrimoine tels que les chapelles, les églises, les blasons sur les maisons ou encore les façades caractéristiques, pour ne citer que cela, le site présente une fiche détaillée. Cette dernière reprend l'ensemble des caractéristiques du bien concerné comme les dimensions, les matériaux utilisés lors de la réalisation et le contexte historique.

Cette bibliothèque culturelle est issue d'un travail collaboratif de longue haleine qui a notamment été réalisé par des citoyens seneffois passionnés d'histoire en collaboration avec l'Office du Tourisme, la Maison de la Mémoire et le Cercle de généalogie. Le recensement de toutes ces informations a ensuite été établi par plusieurs agents de l'Administration communale. "C’est une fierté pour tous les intervenants d’avoir sorti toute cette richesse de l’ombre", explique le Collège communal. "Ce fut un travail titanesque et nous les remercions pour leur implication dans ce merveilleux projet. Cette bibliothèque virtuelle se veut interactive et s’enrichira au fur et à mesure du temps avec l’adjonction d’autres thèmes destinés à faire découvrir notre histoire et notre environnement".

Cette initiative culturelle faisait suite à un appel à projets lancé par l'Agence Wallonne du Patrimoine (ou l'AWaP) auquel la commune avait répondu en 2019. C'est donc dans ce cadre que chaque élément du patrimoine présent sur le territoire communal a été photographié, géolocalisé et une fiche descriptive et historique a été complétée.

Tous les citoyens qui habitent l'un des villages de l'entité et désireux d'enrichir la plateforme grâce à des photographies d'antan, des cartes, des témoignages ou des informations diverses qui mettraient en lumière le patrimoine et l'histoire de Seneffe, ceux-ci peuvent prendre contact avec l'Administration communale au 064/52 17 50.