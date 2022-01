Le centre sportif de la Marlette et le Royal SNEF Yachting Club sont installés au port de plaisance de Seneffe depuis des années désormais. Néanmoins, aucune infrastructure n’a été mise en place afin de traiter les eaux rejetées par les bateaux qui se rendent dans le port. La Ville tient donc à remédier à ce souci de pollution à la fois pour les personnes qui fréquentent ces installations et pour l'écosystème qui s'y trouve.

"Les bateaux sont normalement sensés vider leurs eaux noires dans des endroits prévus à cet effet et, à Seneffe, nous n’en avons pas", explique Eric Delannoy, l’échevin des Travaux. "Ils la jettent donc dans les grandes eaux, ce qui donne de la pollution. Nous allons donc nous mettre en ordre : nous sommes occupés à installer une cuve à eaux noires et une pompe à eaux noires pour pouvoir aspirer les eaux des bateaux et les rendre aux normes. Elle est située au port de plaisance de Seneffe, en face du Royal SNEF Yachting Club et de la capitainerie".

La Ville de Seneffe a fait une demande de subsides afin d'installer cette cuve et la pompe destinée à aspirer les eaux usées. "Pour le moment, il n’y a pas de dispositifs qui permettent aux bateaux de vider leurs eaux usées. Un cahier des charges est déposé à ce propos et nous avons sollicité un subside", explique Bénédicte Poll, la bourgmestre de Seneffe. "C’est une zone de baignade et régulièrement nous faisons des analyses de l’eau. Elle n’est pas toujours bonne donc nous voyons pour améliorer cela".

Bien que la qualité de l'eau du canal ne soit donc pas toujours avérée, l'échevin des Travaux se veut quelque peu rassurant vis-à-vis des personnes qui ont pu s'y baigner. "Il y a l’Adeps à coté du port et, effectivement, c’est une zone de baignade. C’est pour être sûr qu’il n’y ait plus de bateaux qui lâchent leurs eaux noires dans ces environs-là que nous faisons cela", explique Eric Delannoy. "Généralement, les bateaux ne lâchent pas leurs eaux tout près. Ils vident leurs eaux en plein milieu du canal, à gauche ou à droite mais comme cela nous sommes certains qu’ils ne vident plus cela tout près. Nous devons nous mettre en ordre à niveau-là donc nous nous mettons en ordre".