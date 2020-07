Les 14 jeunes participants au projet Été Solidaire installeront des boites à livres sur l'entité.

Ces dernières années, aux quatre coins des communes, des boites à livres ont été installées par des citoyens engagés, amoureux des livres et désireux de partager cette passion avec d’autres. Le système est simple et séduisant, en plus d’être économique et écologique : chacun peut déposer un livre dans une boite conçue à cet effet pour que quelqu’un d’autre en profite, et éventuellement en prendre un autre en échange.

Bref, le concept se veut participatif et collaboratif. De quoi séduire la commune de Seneffe, qui a décidé d’identifier la meilleure localisation possible pour ses prochaines boites à livres. Dans le cadre du projet Été solidaire 2020, 14 jeunes seront en effet employés par la commune pour, entre autres, créer ces réceptacles.

Celles-ci seront ensuite placées dans les villages de la commune pour qu’un maximum de personnes puissent en profiter. "Il n’y a pas de frais d’abonnement, de retard ni d’attente au retour des livres empruntés, l’accès étant généralement libre à toute personne, adulte ou enfant", rappelle la commune. "Après le dépôt des candidatures, la commune étudiera la faisabilité du projet. Les projets collectifs seront privilégiés lors du choix final des emplacements."

Via un formulaire en ligne, disponible sur la page Facebook officielle de la commune, les citoyens sont invités à prendre la parole – ou plutôt le clavier – pour proposer un emplacement et justifier ce choix et les motivations.