Pour sa 5e édition, Seneffe To Run organise la session hivernale de l’opération « Je Cours pour Ma Forme ». Le début de la session est prévue le 17 janvier 2022 à 18h30.

Le mot d’ordre est simple : courir dans un esprit convivial. Cette formule propose à chacun de pratiquer le sport simple qu’est la course à pied quel que soit votre âge (minimum 12 ans) et votre condition physique.

Seneffe To Run propose différents programmes étalés sur 12 semaines. Vous choisissez alors la longueur du parcours que vous souhaitez accomplir soit 5, 10 ou 15km et tentez de réaliser votre objectif au terme de ces 12 semaines. Le but étant de courir la distance choisie sans devoir s’arrêter durant le parcours.

Les séances de course pour les groupes de « 0 à 5km » ; « 5 à 10km » et « 10 km + trail » sont organisées en présence de coachs, les lundis et mercredis de 18h30 à 19h30 au départ du Stade Plennevaux d’Arquennes.

Pour les personnes plus téméraires, les séances dédiées aux 10 km « et plus » sont prévues les lundis et les jeudis de 18h30 à 20h au départ du même stade.

Au terme de ces 12 semaines de sport, un diplôme attestant de la réussite des objectifs sera remis à chaque participant. Ceux-ci recevront également un programme d’entretien qui leur permettra de conserver leur forme et leurs acquis.

L’ensemble du programme étalé sur 12 semaines coutera 40€ ; couvrant à la fois les sessions de sport et les assurances nécessaires.

L’inscription à ces sessions de sport se fera en ligne, ici : seneffe.guichet-citoyen.be.