Le 26 janvier dernier, l’émission "Investigation" de la RTBF mettait en lumière l’ensemble des canalisations d’eau en amiante présentes en Wallonie. Près de 70km des canalisations présentes sur l’entité de Seneffe sont encore en asbeste-ciment. Ce qui représente 40% de l’entièreté des canalisations.

L’opposition requiert donc que des actions soient mises en place afin d’évaluer les risques liés à la présence d’amiante dans les canalisations de l’entité. Dès lors, le groupe PS dépose une motion pour le Conseil communal du 14 février dans laquelle ses membres demandent que toute la lumière soit faite sur la potentielle dangerosité de ces canalisations d’eau.

Le groupe de l’opposition demande à la majorité que la localisation de ces canalisations soit établie et qu'une commission communale soit mise en place afin de gérer le dossier. Le groupe socialiste requiert également que le représentant à l'Assemblée Générale de la SWDE, Monsieur Thierry Goffaux (conseiller de l'action sociale) soit auditionné en séance publique de notre conseil communal le plus rapidement possible. Il est également demandé que le collège communal de la Ville de Seneffe prenne contact avec les ministres wallons de l'Environnement, des infrastructures et de la santé afin d'obtenir les informations utiles et nécessaires.

L'opposition demande également qu'une analyse approfondie de l'eau de distribution soit effectuée dans les 5 villages constituant la commune de Seneffe afin de déterminer la teneur en particules d'amiante. Celle-ci peut-être menée auprès de citoyens volontaires répartis selon leur âge, sexe et lieu de résidence afin d'établir un échantillon révélateur de leur potentielle exposition à des particules d'amiante.

Enfin, le groupe de l'opposition demande à ce que l'ensemble des résultats obtenus soit publié sur les différents médias et que des mesures de protection des citoyens impactés soient mises en place au plus vite.