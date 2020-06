Le ministre Willy Borsus a confirmé cette nouvelle positive pour la région.

On l'a appris en début de semaine : l'éventuel vaccin contre le coronavirus annoncé par le groupe pharmaceutique AstraZeneca verra sa "substance active" produite par l'entreprise française Novasep dans son site belge de Seneffe. Une excellente nouvelle sur le plan sanitaire mais aussi sur le plan socio-économique pour la région du Centre. Le site de Seneffe a en effet été choisi parce que son écosystème et sa biopharmacie sont capables d'engager de nouveaux travailleurs.

Interrogé sur la question par la députée seneffoise Sophie Pecriaux (PS), le ministre wallon de l'économie a confirmé l'engagement de nouveaux travailleurs. "C'est un processus qui va entraîner la création d'une centaine d'emplois sur le site avec probablement des perspectives complémentaires en ce qui concerne le futur", assure- Willy Borsus (MR). "Il y a, en même temps, cette rapidité qui fait que le processus de validation clinique et les différentes étapes sont en cours. Et en même temps sont déjà lancés les processus visant à la production et au déploiement de celle-ci à Seneffe."

Le ministre a par ailleurs partagé son enthousiasme pour cette nouvelle. "Il faut se réjouir de cette annonce d’un partenariat avec AstraZeneca et l’Université d’Oxford", débuté Willy Borsus (MR). "C'est une nouvelle fois la reconnaissance de cette place importante qu'occupe la Wallonie dans le paysage du pharma, des biotechnologies, et de ce qui tourne autour sur la scène mondiale et singulièrement dans ce combat extraordinairement important contre la pandémie à travers, notamment, la production de vaccins."

L'arrivée de Novasep dans le zoning de Seneffe-Manage, à deux pas du canal et du centre Adeps de la Marlette, remonte à 2014. "Cela démontre aussi toute l'importance de cette stratégie pour accueillir chez nous, sur un certain nombre de nos espaces, des entreprises de pointe de cette nature-là", ajoute Willy Borsus. "Nous ne pouvons que nous en réjouir et comme disait gentiment mon collègue et ami Laurent Devin, Seneffe pourrait sauver le monde et ce serait formidable", ponctue Sophie Pecriaux.

Samedi, le groupe pharmaceutique Novasep avait annoncé avoir signé un accord avec l'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas pour fournir 300 millions de doses d'un éventuel vaccin contre le coronavirus à l'Union européenne. L'accord prévoit d'approvisionner l'ensemble des pays membres, ainsi que d'autres pays européens volontaires, dès qu'un vaccin contre le Covid-19 sera découvert.

Le développement d'un vaccin pourrait être achevé avec succès d'ici la fin de l'année. Le médicament est encore en phase de test, mais l'université d'Oxford espère le terminer d'ici l'automne pour pouvoir le distribuer dans le courant de l'année prochaine. De son côté, Novasep précise que l'accord prévoit "de fournir le vaccin Covid-19 de l'Université d'Oxford pour le courant de l'année 2021 pour l'Europe".