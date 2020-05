La MJ Le Câble met à leur disposition des espaces sécurisés, équipés du Wi-Fi et d’ordinateurs.

La session de fin d’année sera très particulière et peut-être plus stressante que jamais pour les étudiants du supérieur. Dans la majorité des cas, ceux-ci devront en effet présenter leurs examens à distance. Autant écrire que tous ne sont pas logés à la même enseigne et que les sources d’inquiétude peuvent être nombreuses.

Pour que tous les étudiants puissent mettre les meilleures chances de réussite de leur côté, la maison des jeunes seneffoise Le Câble a décidé de leur donner un coup de pouce et de mettre à leur disposition des espaces sécurisés, équipés du Wi-Fi et d’ordinateurs. "Le projet était en germes depuis l’an dernier", explique Audrey Hotton, coordinatrice de la MJ.

"La commune nous a invité à accélérer sa mise en place car il n’est pas simple, aujourd’hui, d’étudier chez soi, voir pour certains de disposer du matériel informatique adéquat pour passer les examens." Même si les universités et hautes écoles ont pris des dispositions pour accueillir les étudiants en difficulté au sein de leurs établissements, la situation reste stressante et peu confortable.

La commune de Seneffe collabore donc activement à la concrétisation de cette initiative. L’équipe informatique a ainsi été chargée d’équiper en Wi-Fi tout le bâtiment et d’installer trois ordinateurs complémentaires aux trois existants. Les étudiants disposeront en outre d’espaces dédiés à l’étude. Afin que tout se passe dans les meilleures conditions possibles, la priorité sera donnée aux étudiants qui doivent présenter un examen. L’accès se fera sur rendez-vous uniquement, entre 10 heures et 17 heures.

"Toutes les mesures de protection sanitaires seront prises pour assurer la sécurité des étudiants et du personnel", insistent la commune de Seneffe et la Maison de jeunes. "Les mesures de distanciation sociales s’appliqueront, sous le contrôle du personnel de la MJ présent sur place en permanence. Le port du masque est vivement conseillé. Le matériel sera scrupuleusement désinfecté par les équipes de la MJ après chaque utilisation."

L’initiative sera évaluée au 10 juillet et reconduite au besoin en août.