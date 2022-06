Sept projets avaient été retenus pour cette première édition du budget participatif de Seneffe.

De plus en plus de communes proposent à leurs citoyens de participer activement à l’aménagement du territoire par l’intermédiaire du budget participatif. La commune de Seneffe avait décidé de sauter le pas l’année dernière en allouant un budget de 30 000 euros pour la mise en place de projets citoyens. A l’issue de votes de ces derniers, sept dossiers avaient été retenus. Quelques mois plus tard, leur mise en place avance bien.