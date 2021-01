Un nouveau panneau jaune d'enquête publique vient d'être placée à proximité de la rue Rouge Croix, à Seneffe. Alors que la construction de la première phase du projet immobilier des Deux Ecluses a débuté en juin dernier, la société Equilis se tourne déjà vers la seconde. La demande de permis vient d'être déposée et les citoyens auront quatre semaines pour s'exprimer et émettre leurs remarques et objections.

Ouverte du 11 janvier au 9 février, l'enquête publique porte sur la création de deux immeubles à appartements avec 117 appartements au total ainsi que d'un ensemble de 27 maisons unifamiliales. Il est aussi prévu de réaliser divers aménagements (parkings sous-blocs et espaces extérieurs) qui viendront se greffer à ce projet qui prend place le long du vieux canal, au nord du centre-ville de Seneffe.

Cette deuxième phase sera construite dans la foulée de l'achèvement de la première phase. Soit dès la fin de l'été 2022 puisque le chantier lancé en juin dernier aura encore besoin de 18 mois pour arriver à son terme. Si tout va bien, le projet complet devrait ainsi être terminé pour la fin de l'année 2024. Il comprendra au total 202 appartements et 27 maisons.

Notons que les 85 appartements de la première phase sont déjà tous vendus. La commercialisation de la seconde phase n'a quant à elle pas encore débuté même si de nombreux acheteurs potentiels se sont déjà montrés intéressés.

Il est vrai que, en plus proposer des appartements spacieux avec des terrasses, le cadre choisi n'est pas désagréable : en bordure de canal, du RAVeL, avec une belle exposition, face à un parc classé tout en étant à 200m du centre-ville, des commerces, écoles, administrations ainsi qu'à proximité des grands axes (3 km de la E19 et 4,5 km de la E42).