Il y a du nouveau dans le dossier du rachat du site d'Eckert & Ziegler Bebig (EZB) par la société australienne Telix. En effet, un permis d’exploiter vient d’être accordé ce 30 juillet à la société Telix Pharmaceuticals pour un établissement de classe deux, situé à la rue Jules Bordet à Seneffe. L’objet de ce permis concerne le démantèlement de l’un des deux cyclotrons, appelé S0.

C’est l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire qui a elle-même délivré ce permis. L’autorisation est entrée en vigueur ce 29 juillet, et est délivrée jusqu’au 28 juillet 2022, soit un an. Toute personne intéressée peut consulter cette décision ou le document qui en tient lieu à l’administration communale seneffoise. Et comme le prévoit un arrêté royal, un recours contre cette décision est toujours possible auprès du ministre de l’Intérieur dans un délai de trente jours.