Toute personne souhaitant s'investir dans le développement touristique de la commune est la bienvenue.



Les meilleurs ambassadeurs d'une localité, ce sont ses habitants. C'est en tout cas sur eux que veut compter la commune de Seneffe et son office de tourisme pour lancer une nouvelle dynamique au développement touristique local. Les deux organes ont indiqué leur souhait de "développer une structure conjointe" et souhaitent l’élargir à "toute personne volontaire intéressée par la thématique."

Concrètement, "trois publics sont recherchés", explique Marcel Dupuis, président de l'Office de tourisme. "Toute personne qui connaît ou s'intéresse de près à l'histoire locale est la bienvenue. Mais on recherche aussi des personnes à l'aise avec l'informatique et les nouvelles technologies d'information et de communication." Mais des personnes sans qualification spécifique peuvent également se manifester, "pour effectuer des tâches diverses, comme accueillir un groupe, préparer une salle pour une exposition, une réunion…"