Depuis ce mardi 1er mars, la commune de Seneffe a lancé la deuxième édition de son budget participatif. Tous les habitants de l'entité sont donc invités à proposer les idées qui pourront améliorer leur quartier ou leur commune. Les personnes intéressées ont jusqu'au 15 mai prochain pour déposer leurs projets en ligne où directement à l'Administration communale.

La procédure de participation est simple : les habitants de l'entité âgés de plus de 10 ans sont invités à déposer leurs projets en remplissant un questionnaire disponible à l’accueil de l’Administration communale ou sur la plateforme en ligne "jeparticipe.seneffe.be". Tous les domaines sont concernés par ce budget participatif. Les participants peuvent donc envoyer des idées de projets destinées au sport, à la culture, la solidarité, l'environnement ou encore le cadre de vie. La seule condition est que le projet proposé doit être utile et accessible à tous.

Après une étude de faisabilité effectuée par les services communaux, le comité de sélection mis en place lors de la première édition du budget participatif, composé de citoyens, d'élus et d'agents communaux, sera chargé de valider les différents projets proposés. Suite à cela, les projets retenus seront soumis au vote des habitants. Les projets qui récolteront le plus de voix bénéficieront dès lors d'une subvention qui pourra aller jusque 7500 euros jusqu'à épuisement de l'enveloppe budgétaire prévue qui est de 30.000€. Le budget permettra la concrétisation de projets d'intérêt collectif, imaginés par et pour les habitants de l'entité. A titre d'exemple, cela peut être un four à pain mobile, un jardin solidaire, des stations de réparation pour vélos, ... Les projets lauréats pourront alors être réalisés par les porteurs de projets avec l’aide de l’Administration communale.

Les personnes souhaitant participer peuvent trouver le règlement et la fiche projet à remplir à l’accueil de l’Administration communale, sur la plateforme participative "jeparticipe.seneffe.be" ou encore sur le site de la Commune "www.seneffe.be".