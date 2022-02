Durant le mois de décembre dernier, les membres de la Commission commune hospitalière de Seneffe ont récolté des produits d’hygiène et de soin à destination des migrants. Distribués sous forme de calendrier de l’avent inversé, les produits étaient déposés chaque jour, du 6 au 20 décembre, par le personnel de l’Administration communale et du CPAS. Ces derniers ont donc été invités à participer tout comme les associations situées sur l’entité.

L’opération fut un succès et sera reconduite cette année. "C’est la deuxième année consécutive que nous l’organisons", expliquent les membres de la Commission. "L’année passée, nous nous sommes uniquement concentrés sur les produits d’hygiène et de soin et la récolte fut un succès ! Les participants ont été très généreux et nous les en remercions chaleureusement. Nous pouvons annoncer dès maintenant que la récolte sera renouvelée cette année et pourquoi pas, inviter encore plus de monde à participer".

Afin de permettre aux participants d’avoir plus de temps pour déposer leurs cadeaux et aux associations de s’organiser, l’opération 2022 sera organisée plus tôt soit en novembre. Une fois récoltés, les produits seront d’abord destinés aux migrants présents lors des dons. Les dons restants seront, eux, distribués dans les associations. "En ce qui concerne la redistribution des produits collectés, ceux-ci seront d’abord distribués aux accueillants présents sur l’entité de Seneffe. Ensuite, ils seront déposés aux associations venant en aide aux migrants", poursuivent les membres de la Commission.

Sensible à la situation des réfugiés sur son territoire, l’Administration communale de Seneffe a adopté une motion citoyenne en 2018 afin de créer une Commission commune hospitalière. La Ville s'est alors, en même temps, engagée dans une politique migratoire basée sur l’hospitalité, le respect des droits humains et les valeurs de solidarité. Souhaitant également sensibiliser les enfants, la Ville de Seneffe a aussi organisé des conférences contées auprès des élèves de 6ème primaire de l'entité.