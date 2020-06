Les riverains attendent depuis douze mois la réouverture de ce pont.

On y est presque ! Plus qu’un mois de patience avant d’enfin retraverser le canal Bruxelles-Charleroi via le pont de Tyberchamps. Le chantier, qui était à l’arrêt depuis plusieurs semaines, a repris au début du mois de mai. Et il s’achèvera bientôt.

La pose de l’étanchéité, qui nécessitait des conditions climatiques particulières, a pu être effectuée il y a quelques jours. Les travaux entrent donc dans la phase finale. Le Service Public de Wallonie (SPW), en charge des manœuvres sur cette infrastructure régionale, annonce même une date de réouverture : le vendredi 3 juillet.

Dès cette date, les automobilistes pourront donc reprendre leurs habitudes. Mais ce ne sera malheureusement que provisoire. Les travaux ne seront en effet pas encore terminés. Le SPW fermera à nouveau le pont durant deux semaines pour poser les joints de dilatation.

Mais quand ? Surprise… Le chantier reprendra dès réception des pièces nécessaires. Or, la fourniture des joints de dilatation s’avère problématique à cause de la crise du coronavirus. Le fournisseur annonce une livraison des pièces pour la mi-août. Si tout va bien, le pont pourrait donc être totalement terminé pour le début du mois de septembre.

Si cette date se confirme, il aura donc fallu quinze mois pour réaliser la réfection de cet ouvrage d’art. Le chantier a débuté en mai 2019 et la réouverture du pont était à l’époque prévue à 90 jours ouvrables plus tard. Puis les délais ont été rallongés à plusieurs reprises, suite à différents aléas.

En attendant, une grande déviation perturbe le quotidien des riverains. Les usagers venant de Seneffe doivent emprunter la route Baccara puis l'autoroute E19 et la A501. Et inversement pour ceux qui viennent de Manage.