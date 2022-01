Depuis 3ans, la Commune de Seneffe, en collaboration avec l’ASBL Pro Vélo, propose à ses habitants d’essayer gratuitement un vélo à assistance électrique pendant deux mois. L’idée est de permettre aux personnes intéressées d’essayer l’emploi d’un vélo dans des conditions réelles. Celles-ci pourront ensuite décider si l’achat d’un vélo électrique est profitable pour leurs déplacements quotidiens.

« Ce test permet de se faire une idée précise de la réalité des déplacements et d’évaluer si l’investissement, loin d’être anodin, en vaut la peine », explique le Collège.

L’année passée encore, le projet a permis de sensibiliser de nouveaux adhérents augmentant ainsi le nombre de cyclistes sur les routes de Seneffe et de son entité. Un projet qui montre donc le potentiel du vélo électrique comme une autre solution de mobilité. Au vue de la réussite des éditons précédentes, le projet sera reconduit en 2022.

En 2021, la troisième édition, s’est organisée en 5 phases de tests réparties entre janvier et novembre. Chaque phase débutait avec une séance d’information et une formation « vélotrafic » accessible aux candidats mais aussi à tous les citoyens qui souhaitaient en savoir davantage sur l’usage des deux roues dans la circulation.

Le projet a amené à une série de résultats : 67% des candidats sont prêts à délaisser la voiture pour tester le vélo à assistance électrique ; 4225 km ont été parcourus par les 30 participants soit une moyenne de 140,83 km par personne ; 87% des participants envisagent l’achat d’un vélo et 100% des participants sont convaincus de continuer la pratique du vélo grâce au test.

Deux points négatifs ont pu être mis en avant lors de cette édition 2021 : d’une part, la météo pas toujours favorable à la pratique du vélo mais à laquelle on ne sait malheureusement rien faire et d’autre part, une pratique qui ne se combine pas totalement avec la vie de famille. Effectivement, pallier aux courses et s’occuper des enfants peut s’avérer compliquer si tout doit être fait en deux roues.

Les informations relatives au projet « 2 Mois 2 Roues » 2022 seront bientôt disponibles sur le site de la commune de Seneffe.