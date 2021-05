La nouvelle avait fait l’effet d’une bombe. Le 24 mars dernier, la société spécialisée dans la distribution d’électricité et de gaz, Eneco, révélait l’octroi du premier permis pour la centrale électrique dans le zoning industriel de Seneffe-Manage. Un coup de massue pour tous les riverains, qui attendaient une prise de position des ministres wallons Borsus et Tellier.

Les conseillers communaux ayant donné leur aval, la commune de Seneffe tentera d’annuler la décision d’octroyer un premier permis à la société Bali Wind. La Commune de Seneffe a donc décidé d’introduire un recours en annulation devant le Conseil d’État. Il a été déposé ce 22 mai 2021. "Une action devant le Conseil d’État ne peut se faire sur le fond, mais uniquement sur la forme", explique la commune. "Ce sont donc ici, divers moyens techniques et juridiques qui sont utilisés en vue d’obtenir l’annulation du permis délivré pour la construction de cette centrale."

Pour rappel, en février 2020, la société Bali Wind avait introduit une demande de permis visant l’implantation et l’exploitation d’une centrale électrique Turbine-Gaz-Vapeur (TGV) d'une puissance de 870 MWe près de la route Baccara à Manage. Malgré les oppositions lors de l’enquête publique et l’avis défavorable des communes de Seneffe et de Manage, les fonctionnaires régionaux avaient octroyé le permis, le 12 octobre 2020.

Jugeant la situation de cette centrale tout à fait inadéquate en termes d’aménagement du territoire et face aux risques environnementaux, le collège communal de Seneffe décidait d’introduire un recours contre cette décision auprès des deux ministres. "Deux autres recours ont également été introduits par des riverains et la commune de Manage, un troisième par la société Bali Wind jugeant les conditions imposées dans le permis trop contraignantes", précisent les échevins.

Alors que le rapport de synthèse des fonctionnaires compétents sur recours proposait aux ministres de refuser la demande de permis unique, ceux-ci n’ont cependant pas pris de décision dans le délai imparti. Suite à cette absence de décision, le permis unique délivré en première instance a été confirmé. Avec ce recours, la commune de Seneffe espère avoir gain de cause dans le dossier.