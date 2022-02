"Stop pesticides tueurs, Syngenta = écocide" peut-on lire sur le sabot du rond-point de la route Baccara situé à Seneffe, relèvent nos confrères de Sudpresse. Le slogan est une protestation envers l'entreprise chimique Syngenta Chemicals spécialiste de la chimie et de l'agroalimentaire. L'ancienne embarcation qui devait être décorée par la Ville fait désormais l'objet d'un nettoyage. Ecrit dans une peinture jaune à base d'eau, celui-ci ne devrait pas être compliqué à enlever d'après Manel Rico Grao, l'échevin du Tourisme.

Ce samedi, plusieurs associations se sont rassemblées devant l'entreprise suisse dans le cadre d'une manifestation contre ce géant de l'industrie chimique qui continue d'exporter trois substances nocives envers les abeilles et d'autres pollinisateurs. Des substances pourtant interdites de vente et d'utilisation sur le territoire européen. Le sabot installé sur le rond-point de Feluy semble donc avoir fait les frais d'actes militants.

"C'est un bateau qui n'était pas motorisé, que l'on a appelé le baquet de Charleroi", explique Marcel Dupuis, le président de l'Office de tourisme de Seneffe. "Au départ, ils étaient fabriqués en bois et à partir du siècle suivant, ils ont été fabriqués en métal. Les femmes et les enfants les tiraient et quand les mariniers étaient plus riches, c'étaient les chevaux. Les deux bateaux situés sur Seneffe appartenaient à la même famille et ont été construits au début du siècle, vers 1907 ou 1908. Ils ont été fabriqués en fer sur un chantier d'Anvers et ont servi pour la famille Van Emmeloo. Les bateaux ont navigué dans l'après-guerre et n'ont plus été utilisés depuis 1947 environ".

Servant pour le transport du charbon et de blé, le baquet aurait également pu servir à transporter des pierres issues des carrières de Feluy ou d'Arquennes. Plus en service depuis la fin des années quarante, le sabot a servi de résidence pour l'enfant d'une des deux propriétaires. "L'un des fils des deux sœurs Van Emmeloo, les propriétaires, a continué à habiter dedans jusqu'à ce que l'Office du tourisme s'y intéresse et les achète", explique Marcel Dupuis. "Les bateaux ont ensuite été remis en état, la coque a été prêtée aux établissements Monnaie à Strepy-Bracquegnies et de là ils sont revenus à Seneffe. Depuis deux ans, la commune a décidé d'en mettre un des deux sur le rond-point où il se trouve actuellement et l'autre dans le centre de Seneffe. Le projet de la commune était de le décorer mais cela a trainé..."