Feu vert pour l'expansion du site de Syngenta, à Seneffe. Sa dernière demande de permis vient d'être acceptée par les fonctionnaires technique et délégué de la Région wallonne. L'entreprise suisse, spécialisée dans la chimie et l'agroalimentaire, pourra donc prochainement lancer la construction d'un bâtiment abritant trois nouvelles lignes de formulation de fongicide et d’insecticide.

Le groupe Syngenta investira pas moins de 12 millions d'euros au sein de son site installé à la rue de Tyberchamps pour réaliser ce projet. Ce qui augmentera la note totale à 18 millions rien que pour ces deux dernières années. Syngenta avait en effet déjà investi 6 millions d'euros l'an dernier dans la modernisation de ses installations. Grâce à ces différents investissements et à l'arrivée des nouvelles installations de production, le site passera de 140 à 170 employés dans les prochains mois.

"Notre site a été choisi pour devenir le principal site de production en Europe pour l'un des plus récents fongicides de Syngenta", nous expliquait en janvier dernier Olivier Fosseur, directeur du site Syngenta de Seneffe. "À côté de cela, une installation d'insecticide supplémentaire sera construite ainsi que des capacités de production pour un régulateur de croissance des plantes."

Le site de production de Seneffe est actuellement le plus grand site de formulation, de remplissage et d’emballage de Syngenta en Europe pour les herbicides et les insecticides liquides. Il livre plus de 90 pays à travers le monde en sachant que seul 1 % de sa production est destinée à la Belgique.