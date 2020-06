Une enquête en ligne a été ouverte afin que chacun puisse s'exprimer.

Face à la crise du Covid-19, chaque commune tente dans la mesure de ses capacités d'apporter son aide au tissu économique local. Toutes ont d'abord décidé d'exonérer quelques taxes et redevances. Puis certaines villes sont allées plus loin en proposant des aides complémentaires aux commerçants locaux via des bons d'achat, des chèques ou des concours.

Du côté de Seneffe, on a décidé de prendre l'avis des acteurs économiques avant de prendre une décision supplémentaire. L’administration communale a prévu une exonération de la taxe enseigne durant la crise mais souhaite en effet aller plus loin, rn partenariat avec l’Association des Commerçants et Artisans de Seneffe ainsi que Seneffe Entreprises.

C'est dans cette optique qu'une enquête en ligne a été lancée à destination des commerçants, artisans, entrepreneurs, indépendants, gérants d’entreprise, artistes ou autres professions impactées par la crise économique liée à la situation sanitaire actuelle. "Pour appréhender au mieux vos besoins, nous vous invitons à nous faire part du type de soutien que la commune et les associations pourraient vous apporter", explique la commune.

Via le formulaire en ligne sur www.seneffe-entreprises.be à remplir avant le 28 juin, chacun pourra exprimer ses souhaits : un soutien publicitaire, une participation au salon de l'emploi, un contact direct avec un professionnel ou une autre demande à préciser. De cette façon, la commune tentera de répondre aux besoins de ses acteurs locaux.