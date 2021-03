Les réactions sont vives au lendemain du comité de concertation. À Seneffe, les écoles communales manifestent leur mécontentement. Un arrêt de travail d’une heure ce jeudi matin, pour protester contre le maintien des classes de maternelles et la non-vaccination des enseignants. Le gouvernement fédéral a, en effet, pris la décision de fermer les écoles primaires et secondaires pendant une période de quatre semaines, après que les établissements scolaires soient devenus des foyers de contamination. "Les gouvernements n’ont pas été en mesure d’apporter des justifications claires quant à l’opportunité de cette décision qui nous semble avoir été prise pour des motifs économiques", explique la CGSP. "Il est difficile de travailler avec ses enfants en bas âge domicile, réduisant l’enseignement maternel en un service de "gardiennage"."

À la première heure de cours, de 8h15 à 9h15, les professeurs des écoles ont donc mené une action symbolique. À Familleureux, les enseignants ont brandi des affiches "NON-ESSENTIEL-LES" à l’arrivée des parents et des enfants. Alors qu’à Seneffe, ils ont organisé une action symbolique avec les enfants : "AMSTRAMGRAM, piquez piquez ma madame" en rapport avec la vaccination. C’est un grand STOP symbolique au milieu de la cour de récréation qui était réalisé avec l’aide des enfants de l’école d’Arquennes. Et pour Petit-Roeulx, l’école était tout simplement fermée pour cause de cas de covid.

"Ce n’est pas par gaieté de cœur que nous n’accueillons pas vos enfants", a écrit le syndicat dans une lettre aux parents. "En effet, au vu de la détérioration de la situation sanitaire dans les écoles et du mépris manifesté par nos différents gouvernements à l’égard du corps enseignant, nous sommes amenés à agir avec force afin d’être entendus." Selon la CGSP-Enseignement, les enseignants sont encore une fois culpabilisés avec ces nouvelles mesures.

Depuis plusieurs semaines maintenant, nombreux sont les établissements demandant des mesures réellement efficaces. "Par exemple, jamais l’installation de plexiglass dans les classes n’a été sérieusement envisagée ; jamais le SPF en charge du bien-être au travail n’a daigné répondre à notre interpellation concernant la non-fourniture des masques aux enseignants par l’employeur, pourtant une obligation légale", souligne la CGSP. « Le testing, une autre de nos demandes, n’en est nulle part. » Le gouvernement avait annoncé que des tests antigéniques seraient mis à disposition du personnel au sein des entreprises ne pouvant télétravailler et donc, au sein des écoles. Mais voilà, les syndicats constatent "qu’il ne s’empresse pas de lever la Loi interdisant l’usage de ces tests rapides."

Les représentants syndicaux s’interrogent également sur la non-considération des enseignants en tant que groupe prioritaire pour la vaccination. "Le summum du mépris est atteint quand, alors que les trois ministres de l’enseignement obligatoire que connait notre pays s’accordent sur le fait que les personnels de l’enseignement devraient bénéficier d’un accès prioritaire à la vaccination", termine la CGSP.

Une situation qui a également fait réagir le parti socialiste seneffois. C’est pourquoi le conseiller communal, Michaël Carpin, proposera au prochain communal une série de points, dont la réalisation d’une liste du personnel des écoles et des crèches. En attribuant des priorités telles que l'âge, le risque, cette liste pourrait être déposée aux responsables des centres de vaccination afin que notre personnel de crèches et écoles puissent bénéficier du vaccin. Le conseiller demande également de mettre en place un testing généralisé dans les établissements scolaires et d'accueil de la petite enfance.