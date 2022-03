Cette année encore, la commune et le Collège communal réitèrent la non application des taxes relatives aux forains et aux commerçants ambulants. En 2020, lors de la première année de pandémie du covid-19, la commune de Seneffe avait déjà décidé d'exonérer la taxe relative aux forains afin de soutenir ces derniers face à un manque criant de revenus. Les forains étant tout aussi touchés par la crise en 2021, la commune a également décidé de ne pas appliquer les redevances pour l'occupation de la voie publique l'année dernière. Cette année, la même décision sera d'application.

, explique la bourgmestre Bénédicte Poll

Reprenant seulement leur activité normalement lors de carnavals ou de foires réorganisés peu à peu depuis le recul de la pandémie, les forains et commerçants ambulants seront donc exonérés de ces taxes qu'ils soient situés sur ou en dehors des marchés. Cette exonération fiscale s'applique également aux enseignes publicitaires qu'ils sont amenés à utiliser.

Par ailleurs, l'année dernière, la commune de Seneffe avait mis en place une plateforme virtuelle destinée aux commerçants locaux afin de leur permettre d'exposer leurs produits et de favoriser leurs ventes grâce à un système de "click and collect". Parallèlement, la commune avait aussi voter pour l'exonération des taxes sur les débits de boissons et les terrasses.