Le temps de parole est par exemple divisé par deux.

Le règlement d'ordre intérieur (ROI) du conseil communal de Seneffe va subir quelques modifications. Le point aurait dû être voté lors de la séance de ce lundi soir mais il a finalement été reporté au mois prochain afin d'y apporter quelques légères modifications. Trois gros changements sont à signaler et ils concernent tous les interpellations des conseillers communaux, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Mais soyons de bon compte, ce sont essentiellement ceux de l'opposition qui posent des questions.

La première modification concerne le temps de parole. Il est divisé par deux : cinq minutes pour les questions et les réponses au lieu de dix minutes. Et deux minutes pour les répliques au lieu de cinq. "On pouvait arriver à 30 minutes par question avec ce système", commente la bourgmestre Bénédicte Poll (MR). "Je ne pense pas que cette modification bride la possibilité pour les conseillers de s'exprimer. Ce timing est déjà largement suffisant. De toute façon, nous ne sortons pas notre chronomètre."

© AVPRESS



Autre changement notable : un conseiller ne pourra poser que deux questions maximum par séance. Mais c'est la goutte d'eau du troisième point qui a fait déborder le vase de l'opposition : les questions posées en séance devront faire l'objet d'une soumission par écrit le jour ouvré avant le conseil communal. "La majorité change les règles en cours de match, c’est petit", fulmine Michaël Carpin (PS). "Un arbitre n’annonce jamais, à la mi-temps d’un match de foot, que dorénavant le ballon sera ovale et qu’on pourra le prendre avec les mains."

L'opposition est-elle muselée, voire censurée ? Est-ce anti-démocratique, comme l'estime l'opposition ? La bourgmestre explique s'être inspirée des ROI de plusieurs communes voisines. "Ce système permet d'avoir des débats de meilleure qualité. Des questions nécessitent parfois des éléments techniques. Ce lundi, on nous a par exemple demandé les chiffres de la fréquentation des nouveaux box à vélo. Même en connaissant bien les dossiers, on ne peut pas y répondre précisément sur le coup car on ne connait pas tous les chiffres par cœur."

Au vu des discussions, il est toutefois apparu qu'un ajustement du texte était nécessaire. Un fait se déroulant le samedi ou le dimanche précédent le conseil du lundi soir ne peut pas, selon le texte, être sujet à une interpellation, même au conseil communal du mois suivant. "Pour éviter ce trou, il faut simplement une reformulation", estime Bénédicte Poll. "Le point a été reporté mais nous gardons l'intention de demander l'envoi des questions par écrit et les autres modifications."