Pour la première fois cette année, la Ville de Seneffe a mis en place son premier Conseil communal des Enfants. Il est composé de six enfants de 5eme primaire dont la durée de la mandature durera 1 an et demi. Le Conseil sera donc effectif jusqu’au mois de juin 2023 soit à la fin de leur 6ème année. Une première donc pour les enfants de l’entité de Seneffe.

Au début de l’année, les enfants de 5 et 6ème primaire ont donc procédé au vote pour élire les membres de leur futur Conseil communal. Les élèves de toutes les écoles primaires de l’entité ont pu voter lors de deux séances de votes organisées le 17 janvier et le 1er février dernier. Au total, 279 bulletins de vote ont été comptabilisés.

En tout, 31 élèves se sont présentés comme candidats dont 4 pour l’école communale de Seneffe, 6 à l’école libre de Seneffe, 8 à l’école communale de Petit-Roeulx, 4 à l’école communale d’Arquennes, 4 à l’école communale de Familleureux, et 5 à l’école libre de Feluy. Aucun candidat ne s’est présenté à l’école communale de Feluy.

Les élus qui siègeront donc au Conseil communal des Enfants seront : Chloé Bellemans ; Doryan Dewame ; Florian Lecocq ; Julia Leveau ; Dante Noto Millefiori et Mouhammed Oublia.

Les enfants auront un an et demi pour tenter de mettre en place les projets qu’ils leur tiennent à cœur. Ils partageront donc par la même occasion, en dehors du cadre scolaire, une expérience citoyenne. Le Conseil communal des Enfants s’organisera deux fois par mois dans un lieu où ils pourront discuter, développer leur imaginations projets, leurs réflexions et leurs idées de projets. Ils participeront ainsi prendre part à la vie active de leur village et mener des projets collectifs destinés aux citoyens.