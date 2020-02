Les garderies, les écoles de devoirs, les clubs sportifs, les stages durant les vacances, les mouvements de jeunesse, la bibliothèque... Chaque enfant sera plus que probablement un jour confronté à l'un de ces services. Ensemble, ils forment ce que l'on appelle l'Accueil Temps Libre (ATL) qui regroupe donc toutes les activités proposées aux enfants de 2,5 à 12 ans, en dehors du temps scolaire, par divers types de structures.

Et comme beaucoup de services, l'ATL est en constante évolution. Tous les cinq ans, une enquête est ainsi lancée auprès des parents et des enfants. L'objectif étant de déterminer les besoins et les attentes des familles. C'est dans cette optique que la commune de Seneffe a décidé de sonder les parents concernés en ce début d'année : une enquête a été mise ligne avec différentes questions sur les habitudes et les envies des enfants et parents.

"L'avis des parents est important pour determiner les pistes d'amelioration pour les cinq années a venir", insiste le collège communal. "En effet, la précédente enquête a permis, par exemple, de développer le projet d'accompagnement des devoirs dans le cadre de l'accueil extrascolaire ou encore d'avoir une offre de stages plus importante durant le congé de Toussaint (Espace Jeunes)."

> Le questionnaire est accessible jusqu'au 28 février.