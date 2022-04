Ce système avait été mis à l’essai en 2019 et 2020.

Les automobilistes vont devoir prendre leurs dispositions dès la rentrée scolaire prévue après les vacances de Pâques. Le système de rues scolaires va en effet de nouveau être mis d’application à Seneffe empêchant les voitures de se rendre aux abords des écoles lors de la sortie des classes. Le système avait déjà été testé en 2019 et 2020 et reviendra désormais dès mardi, lors de la rentrée scolaire.

Deux rues sont concernées par ces rues scolaires à Seneffe. La rue du Miroir sera ainsi fermée à la circulation pour assurer la sécurité des élèves de l’école libre Saint-Cyr et Juliette à Seneffe tout comme la rue de Buisseret où il ne sera pas possible de circuler à proximité de l’école communale de Seneffe lors de la sortie des classes. Ce système s’était déjà montré concluant en 2019 et 2020 d’où son retour dès la rentrée.

Le projet avait tout de même suscité quelques réactions de la part de l’opposition à Seneffe. "Pour mettre en place ce système de rues scolaires, nous avions prévu d’installer des bornes élevables lors des heures comprises dans le créneau des rues scolaires", indique Bénédicte Poll, bourgmestre de Seneffe. "Une rivière souterraine empêchait néanmoins leur mise en place à certains endroits. Les ouvriers communaux avaient alors privilégié la pose de barrières sans consulter le conseil communal au préalable. Ils ont agi en urgence, oubliant donc quelques formalités légales que l’opposition n’a pas manqué de rappeler. Ils avaient d’ailleurs raison de le faire."

Malgré ce léger incident, les rues scolaires seront bien d’application dès la rentrée. Les parents d’élèves sont donc invités à prendre leurs dispositions afin de ne pas gêner la circulation lors de la sortie des classes.