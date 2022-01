Les travaux pour l'enfouissement d'une ligne électrique à l'Avenue du Vignoble et à la Chaussée de Monstreux devaient se terminer le 31 janvier. Désormais, ils sont prolongés jusqu'au 31 mars 2022.

L'ensemble des travaux est organisé en 4 étapes distinctes.

Premièrement, l'Avenue du Vignoble, située entre la Chaussée de Monstreux et la Rue Omer Lion, est fermée à la circulation. Une déviation est donc mise en place. Deuxièmement, la Chaussée de Monstreux, soit le tronçon de route situé entre la Rue Bois de Sapin et l'Avenue du Vignoble, n'est empruntable qu'en alternance. La route est donc rétrécie et la circulation est réglée par un système de feux tricolores. Troisièmement, un rétrécissement de la voirie sera mis en place sur le segment de la Chaussée de Monstreux compris entre l'Avenue du Vignoble et la Rue des Ecoles. Enfin, le tronçon de l'Avenue du Vignoble compris entre la Rue Omer Lion jusqu'au ruisseau de la Samme étant fermé à la circulation, une déviation est donc installée. Les automobilistes peuvent, dès lors, emprunter la rue de Crombize, l'Avenue Gaston Baudoux, la rue des 4 jalouses, la rue de la Baronne, la rue des Carrières, la rue de Chèvrement, la rue Omer Lion ainsi que la Grand'Place d'Arquennes.