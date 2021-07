Les projets éoliens se succèdent ces derniers mois dans la région du Centre. Après Soignies, Écaussinnes, ou encore Ronquières, un nouveau parc éolien verra bien le jour sur la zone d’activités économiques de Seneffe-Manage et Tyberchamps. Un permis unique a été livré à l’intercommunale, IDEA S. C. Soc. Coo, pour l’implantation d’un parc de cinq éoliennes d’une puissance électrique nominale comprise entre 3,6 et 4,65 MW.