Peut-on utiliser une rue scolaire à d'autres fins que la sécurisation des entrées et sorties des classes? C'est la question qui s'est posée lors du dernier conseil communal de Seneffe, lorsque la majorité Liste du Bourgmestre-Ecolo a proposé un règlement complémentaire sur la police de la circulation routière pour la Rue du Miroir à Seneffe. Celle-ci est devenue rue scolaire le 7 juin dernier, à hauteur de l'école fondamentale libre Saint-Cyr et Julitte. Du lundi au vendredi, des bornes empêchent l'accès de 8h à 8h45 le matin, de 15h à 15h45 l'après-midi et de 11h30 à 12h20 le mercredi.

Mais la majorité souhaite également fermer l'accès à cette portion de la rue le samedi après-midi, durant deux créneaux d'une demi-heure au début et à la fin des activités du Patro. Mais pour l'opposition PS-AC, il y a un gros hic. "On perd ici la notion de rue scolaire, a soutenu Michaël Carpin, chef de file de l'opposition PS. Une rue scolaire, c'est une rue qui est fermée exclusivement aux heures d'entrée et de sortie d'école. Le Patro n'en fait pas partie. Donc nous ne pouvons l'accepter."

Une posture qui n'est pas contre le mouvement de jeunesse, mais parce que cette mesure est illégale selon Michaël Carpin. "Si les riverains introduisent un recours contre cette rue scolaire, ils gagnent à tous les coûts et les 47 000 € investis (pour l'installation des bornes ndlr) pourront être démontés", avertit-il.

D'autant que d'autres problèmes se posent. Répondant à une question parlementaire sur les rues scolaires, la ministre wallonne de la Sécurité Routière Valérie De Bue a rappelé au début de ce mois trois éléments essentiels à l'installation d'une rue scolaire: "la participation de l'école, la participation des comités scolaires et la participation des riverains. Et pour ce dernier point, il y a manquement", pointe le conseiller communal.

Qui pointe aussi un problème d'accessibilité: "les riverains doivent toujours avoir accès à leur domicile et ceux qui habitent dans le fonds de la rue du Miroir ne peuvent descendre puisqu'en passant de l'autre côté, ils tombent sur un sens unique." Et de conclure: "nous ne sommes pas contre l'action de rue scolaire, mais elle doit être coordonnée et elle ne l'a pas été."

Pour l'échevin de la Mobilité Nicolas Dujardin, "le Service obilité a fait son travail d'analyse de la situation dans le cadre de situations problématiques aux abords de l'école, même quand il s'agit de mouvements de jeunesse", affirmant que la demande du Patro n'a pas été traitée à la légère. Selon lui, si toute une série d'actions de sensibilisation et de prévention à la sécurité routière sont réalisées autour des écoles et auprès des parents. Mais "il y a minorité d'automobilistes qui, quoi qu'on fasse, ne sont pas sensibles à nos arguments. S'il on veut inciter à utiliser d'autres modes de déplacements, on doit passer par des dispositifs plus contraignants."

En ce sens, une deuxième rue scolaire va prochainement être mise en place à la rue Buisseret, en face de l'école communale. "Sur le long terme, je reste persuadé que ce type de dispositif permet d'améliorer la sécurité", conclut l'échevin.