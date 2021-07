Le projet ne fait pas l’unanimité au conseil communal de Seneffe. L’ensemble des partis politiques devaient voter une autorisation de création de voirie avec aménagement d'espace public pour une nouvelle voirie dans la continuité de la rue Rouge-Croix, en plein centre de Seneffe. "Ce n’est évidemment pas un dossier anodin pour la commune", déclare l’échevin de l’Aménagement du territoire, Nicolas Dujardin. "On ne construit pas un tel nombre de logements tous les jours, et donc ce dossier a fait l’objet d’une enquête publique qui a abouti à la récolte de 45 courriers de réclamations. Ils seront transmis au fonctionnaire délégué et au fonctionnaire technique qui sont les autorités compétentes."