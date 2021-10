Depuis un mois environ, la commune de Seneffe réalise un travail plutôt inédit: recenser ses comités de quartier. "Au sein de l'administration, on n'avait pas d'informations concernant les comités de quartier et leur activité. Nous avons décidé de les recenser afin de voir quels comités existaient déjà, s'ils étaient toujours actifs", explique Margaux Marchal, coordinatrice des projets de participation citoyenne au sein de l'administration communale.

A ce jour, "3 comités déjà existants ont été recensés, desquels nous n'avions pas de coordonnées de contact. Suite à l'appel à recensement, un nouveau comité s'est créé." Ce recensement est une première étape visant à stimuler la participation citoyenne dans les quartiers.

"Nous voulons créer une nouvelle dynamique et donner plus de place à ces comités. S'il y a beaucoup de comité des fêtes, on remarque que les comités de quartier sont peu nombreux, ou fort discrets." La différence entre un comité des fêtes et un comité de quartier? "Un comité des fêtes se réunit pour organiser un événement en particulier, tandis que le comité de quartier va s'occuper de tout ce qui touche à la vie du quartier: des événements festifs, mais aussi se préoccuper dans la cohésion entre citoyens. Il peut aussi être un interlocuteur direct avec la commune et faire remonter une demande émanant du quartier. Si elle émane d'un comité de quartier, elle aura plus de poids que si elle vient d'un simple citoyen."

Exemple concret: un problème de vitesse excessive remonté par tout un quartier aura plus de poids que s'il émane d'un seul citoyen. Le comité de quartier facilite aussi la communication puisqu'il permet d'identifier des interlocuteurs précis s'exprimant au nom d'un groupe.

Actuellement, trois des comités recensés sont établis à Seneffe et un à Familleureux. "Nous espérons que des comités se développeront également à Feluy, Arquennes ou Petit-Roeulx-lez-Nivelles." Début 2022, après le recensement, les membres des comités de quartier qui se sont manifestés seront invités à une réunion pour partager un moment convivial et tisser des liens.

Ce recensement fait partie d'un panel d'actions entreprises par l'échevin et le service de la participation citoyenne. Avec la mise en place en parallèle d'un budget participatif, la commune espère insuffler un élan citoyen et voir la cohésion sociale faire tache d'huile

Vous faites partie d'un comité de quartier à Seneffe? Vous pouvez contacter la commune par mail à l’adresse participationcitoyenne@seneffe.be ou par téléphone au 064/52.17.17.