Les petites Seneffoises et petits Seneffois auront droit à une Saint-Nicolas particulière en cette fin d'année 2020. Pour faire face aux contraintes de l'épidémie, les bibliothèques de Seneffe ont fait le choix de se réinventer pour offrir aux enfants une avalanche de surprises et une visite du grand Saint en bonne et due forme.

L'opération débutera déjà quand quelques jours. Du 24 novembre au 1er décembre, les enfants sont invités à venir déposer un dessin ou une lettre au Grand Saint à la bibliothèque. A la clé, un paquet de bonbon, que la commune de Seneffe a souhaité plus durable. Les fournitures proviennent en effet de fournisseurs locaux attentifs au zéro déchet.

Mais le jour que les enfants attendront avec impatience, c'est bien le mercredi 2 décembre. Une rencontre virtuelle avec Saint-Nicolas sera prévue de 14h à 17h sur rendez-vous tandis que des spectacles de contes et légendes seront diffusés en direct. La Commune fait ici appel aux services d'un conteur professionnel.

En parallèle, une capsule vidéo d'histoire et d'atelier créatif est prévue pour occuper les enfants. Les bibliothèques se veulent là aussi innovantes en proposant en vidéo une lecture d'histoire contée élaborée, illustrée et racontée par les bibliothécaires de l'entité. Une grande première, esquissée au cours des derniers mois. Pour les gourmands, une recette de speculoos sera proposée en vidéo.

Ce rendez-vous aura donc une saveur singulière. Il mobilisera plusieurs services communaux et s'appuiera sur l'expertise et l'expérience acquises ces derniers mois. "Les bibliothèques ont pris une série d'initiatives numériques lors du confinement de début 2020 pour découvrir l'histoire locale, des histoires ou des auteurs", assure Nicolas Dujardin, échevin en charge des bibliothèques et de la jeunesse. "Cette Saint-Nicolas est le prolongement de cette dynamique a pour principal objectif d'aller à la rencontre de tous les enfants de l'entité."