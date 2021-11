U.P.

La démocratie, cela s'apprend dès le plus jeune âge. Et la meilleure manière d'inculquer ses principes aux enfants, c'est en les plongeant en conditions réelles. C'est ce que pense la majorité à Seneffe, qui va créer un Conseil Communal des Enfants, dont l'objectif sera de réaliser des projets par et pour les enfants.

Concrètement, cette assemblée rassemblera des élèves de cinquième année primaire scolarisés dans l'entité, et qui auront été élus par leurs camarades de classe. Il sera également composé d’enfants domiciliés dans l’entité de Seneffe, désireux de participer activement à la vie de leur commune. Ces derniers seront sélectionnés par les animateurs de la Maison des Jeunes sur base d’une lettre de motivation. Chaque mandat aura une durée de deux ans.

Hors du cadre scolaire, les enfants se réuniront deux fois par mois pour partager leurs réflexions et leurs idées. Ils participeront de façon active à la vie de leur village en menant à bien des projets collectifs destinés à la jeunesse…Et ils apprendront qu'édifier un projet n’est pas toujours chose facile et qu'il ne suffit pas de dire "yaka" pour mettre des projets en place.

Afin de sensibiliser les enfants aux notions de citoyenneté, de démocratie et au fonctionnement de la commune, une animation sera proposée par une ASBL dans les classes concernées de l’entité. Les enfants domiciliés mais non scolarisés dans la commune pourront déposer leur candidature à la Maison des Jeunes de Seneffe. L'expérience débutera dès la fin de cette année.