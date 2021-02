L'opérationoffre des conseils énergétiques, gratuitement, lors du premier rendez-vous.

La commune de Seneffe relève le défi ! Avec son opération Rénov’énergie, la Ville met à l’ordre du jour l’environnement. Ce service, entièrement gratuit, souhaite aider les habitants des villages de Seneffe à réduire leur empreinte énergétique. "Depuis quelques années maintenant, l’objectif de la commune est de sensibiliser ses citoyens à l’environnement", explique la bourgmestre, Bénédicte Poll. "Nous agissons, en premier lieu, dans nos bâtiments communaux avec une meilleure isolation et des infrastructures plus tournées vers l’énergie. Le but de cette opération est que le travail soit fait maintenant dans les habitations."