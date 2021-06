On le sait, la pandémie, et les mesures de confinement, ont impacté nombreux d’entre nous. Horeca, évènementiel, culture, des indépendants qui reprennent petit à petit leurs activités en Belgique. Mais d’autres, dans l’ombre, ont eux aussi perdu leur job à cause de la crise sanitaire : ce sont les étudiants. Habitués à travailler, pour la plupart, dans le secteur Horeca, certains n’ont pas travaillé depuis plus d’un an.

C’est dans ce contexte que la commune de Seneffe a mis en place une aide pour les jeunes étudiants, de 16 à 23 ans. En effet, le CPAS seneffois leur propose un coaching emploi. "Tu souhaites avoir un job étudiant, mais tu ne sais pas comment rédiger ton CV ni comment écrire ta lettre de motivation ? Tu es stressé à l’idée de passer un entretien d’embauche ? Pas de panique : le CPAS de Seneffe peut t’aider ! Il propose de t’accompagner et de te soutenir dans tes recherches", écrit la commune.

Des conseils seront donnés sur la création d’un CV et la rédaction d’une lettre de motivation, éléments essentiels dans la recherche d’un job étudiant. Le CPAS propose également une aide pour bien se préparer et réussir un entretien d’embauche. L’univers du travail étant souvent méconnu, des informations sur la législation relative aux jobs étudiants pourront être partagées.

Une aide qui est progressivement proposée par les services communaux, à l’instar de la Ville du Roeulx. Depuis quelques mois maintenant, un nouveau service a été créé « Job Jeunesse », dans lequel un éducateur aide également dans les démarches de recherche d’un job étudiant. Job Jeunesse a été pensé pour être un véritable lien entre les commerces et les étudiants de l’entité du Roeulx.