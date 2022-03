Depuis plus d'une semaine, les combats font rage en Ukraine. L'armée russe qui gagne, au fur et à mesure de plus en plus de terrain, force la population ukrainienne à fuir les villes et villages. Afin de venir en aide à ces réfugiés ukrainiens, plusieurs villages de la Région du Centre ont mis en place des systèmes de collecte de dons. C'est également le cas à Seneffe où l'entraide s'organise à la fois depuis la Belgique et depuis la Pologne.

En effet, un couple de Seneffois installés en Pologne organise, à distance, une collecte de dons à des fins logistiques. Ces dons financiers pourront permettre aux familles ukrainiennes qui le souhaitent de rejoindre des familles d'accueil en Belgique. Le couple collecte l'ensemble de ces dons via deux comptes bancaires. Le premier, au nom de Agnieszka Bilecka (PL47 1140 2004 0000 3002 8220 2005) et, le deuxième, au nom d'Astrid Bienaimé (BE43 7320 2833 8401). Pour tout don concernant le conflit en Ukraine, le commentaire en bas du virement sera "Help at the ukrainian border from BE" soit, en français, "aide à la frontière ukrainienne depuis la Belgique".

Parallèlement à cette initiative, la commune de Seneffe et la Commission communale Commune Hospitalière relaient et soutiennent une série d'initiatives locales. Des dons de produits de première nécessité peuvent ainsi être déposés à la Grange "à la Dîme" située sur la grand-place d'Arquennes. Celle-ci est ouverte ce vendredi 4 mars de 17h à 19h ; le samedi 5 mars de 15h à 17h ; le dimanche 6 mars de 10h à midi et les lundi et mardi 7 et 8 mars de 17h à 19h. Les biens de première nécessité sont à privilégier tels que les denrées non périssables ; les produits d'hygiène ; les gels hydroalcooliques ou encore une série d'objets comme les bougies, les piles, les lampes torches, les briquets, les allumettes ou des chargeurs de GSM.

Les personnes qui souhaitent faire des dons mais qui ne peuvent pas se déplacer jusque Arquennes peuvent également prendre contact avec le service de transport du CPAS au 067/87 44 80.

La Ville organise également un appel à l'hébergement au bénéfice des réfugiés ukrainiens. Les personnes souhaitant et ayant la possibilité d'accueillir des réfugiés ukrainiens chez elles peuvent, dès lors, s'inscrire via un formulaire en ligne disponible sur le site de l'Administration communale (ou ici : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHFx8pMcs1H_0rza6lFDN7Za5e4p0di73FQEZLNEUexnh3Pg/viewform).

Enfin, les personnes parlant ukrainien et qui souhaitent apporter leur aide aux réfugiés peuvent également se manifester auprès de la commune via le formulaire suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqn-vYqpr2xLTFQCfDXcc7eR19z4UX5z_5Eb2eUZkF3F6WqQ/viewform. La commune élabore une base de contacts afin de soutenir les réfugiés qui arriveront sur son entité.

Par ailleurs, des dons financiers et de l'aide humanitaire peuvent également être proposés auprès d'organisations officielles telles que la Croix Rouge ; Amnesty International ou encore via l'ambassade d'Ukraine en Belgique.