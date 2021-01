Nouvelle année, nouveau site internet pour la commune de Seneffe. Le graphisme du site a été entièrement repensé avec un nouveau look plus épuré et plus confortable à la lecture, tout en respectant la charte graphique communale. "La structure a été entièrement modifiée, permettant ainsi à tous de trouver les informations le plus facilement possible. Les utilisateurs apprécieront, sans doute, les nouvelles possibilités de navigation, plus directes et mieux focalisées sur les préoccupations citoyennes", commente la commune.

Mais le grande nouveauté réside surtout dans l'ajout d'un outil supplémentaire que les Seneffois apprécieront : un e-guichet. "Le nouveau guichet en ligne s’étoffe et permet, désormais, 24h/24, la commande de documents et le paiement à distance. Quelques exemples de services disponibles en ligne : l’égouttage, le nettoyage d’avaloirs, les demandes de composition de ménage, un acte de mariage… Et ce n’est qu’un début, la Commune ambitionne le développement de nouveaux formulaires en matière de recrutement, de gestion d’événement, d’état civil, de dons d’organes."

Cerise sur le gâteau, le site est dorénavant "responsive". La navigation est optimisée pour tous les appareils mobiles ou non. "Enfin, seneffe.be est orienté "Web Accessibility" et, donc, plus facilement accessible aux personnes en situation de handicap, qu’il soit visuel, auditif, cognitif ou moteur."

Notons que l’annuaire Entreprises – Commerçants - HoReCa du site sera désormais accessible via le site Seneffe Entreprises, une association locale qui a pour objectif de soutenir le commerce et l’entrepreneuriat seneffois. Cet annuaire fournit, gratuitement, les coordonnées des commerçants et indépendants de l’entité.