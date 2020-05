La rue de Soudromont a été sécurisée.

C’est un aménagement qui doit encore être finalisé mais qui ne pourra qu’être salué par les cyclistes. Le passage du chemin de halage, au bas de la rue de Soudromont à Seneffe, vient de profiter de travaux de sécurisation. La remise à neuf de son revêtement et la construction de rigoles et de bordures apportent en effet une solution aux cyclistes, dont le passage était rendu particulièrement difficile et insécurisant.

Le lieu était d’ailleurs jusqu’ici considéré comme un véritable point noir en matière de sécurité. Un découpage des parcelles appartenant à la Région wallonne ou à la commune impliquait une interruption de l’itinéraire RAVeL, le long du canal, sur une cinquantaine de mètres environ. Entre les deux sections, on retrouvait une voirie très large, sans aucun marquage au sol. "Si un cycliste empruntait la voirie alors qu’une voiture arrivait en sens contraire… Mieux valait serrer son guidon à deux mains", explique Philippe De Troy, du GRACQ Seneffe.

© DR - Avant aménagement



Bref, niveau sécurité, il y avait des choses à faire. "Le fait d’avoir un tracé dédié aux cyclistes est une bonne chose, cela poussera les automobilistes à tenir leurs distances. Il reste désormais à marquer la limite physique du RAVeL via une ligne blanche continue afin que le stationnement anarchique sur cette zone ne soit plus permis. Nous avons bon espoir que cela soit fait prochainement puisque le RAVeL fait actuellement l’objet de travaux de rénovation."

Une glissière de sécurité est également prévue, ce qui permettra d’éviter d’autres incidents. "Il y a quelques temps, une voiture avait fait un tout droit et s’était retrouvé dans le canal… C’est le genre de chose qui ne devrait normalement plus arriver aujourd’hui." Pour le GRACQ, c’est donc une petite victoire, d’autant plus que dans la gestion de ce dossier, Région wallonne et commune doivent coopérer… Et on sait à quel point cela peut être compliqué.