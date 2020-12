Voilà quelques bonnes nouvelles pour les enfants seneffois et leurs parents. Plusieurs zones récréatives sont en cours de concrétisation sur le territoire de la commune. A commencer par le projet du Parc de l'Amitié, à Familleureux. Là-bas, le petit terrain de football en herbe va laisser place à un terrain multisport de type agoraspace. Les travaux ont d'ailleurs débuté le 23 novembre. Ils prévoient aussi la création de terrains de pétanque, d'espaces de convivialité ainsi que d'un petit skatepark pour les plus casse-cous.

Du côté de Seneffe, l'espace de jeu de l'avenue des Tulipes, le long du vieux canal, va également être totalement modifié. En plus de rénover le revêtement de l'agoraspace déjà existant, la commune projette d'y construire une aire de jeu multigénérationnelle : des modules pour les enfants de moins de 6 ans, d'autres pour les moins de 12 ans et surtout un espace consacré au street workout. Les jeunes (et moins jeunes) pourront se muscler et garder la forme gratuitement en faisant des tractions ou des abdominaux.

Ce projet nécessitera toutefois encore quelques étapes administratives avant de voir le jour au second semestre 2021. Le conseil communal du 14 décembre devra d'abord valider le cahier des charges et le montant estimé à 130 680 euros. Il faudra ensuite désigner l'entreprise puis obtenir le permis nécessaire. "Nous espérons que ça soit prêt pour l'été prochain", confie Marie-Christine Duhoux, échevine en charge des sports.

Citons enfin le projet de rénovation de l'aire de jeu du parc de la Cartonnerie à Feluy. L'espace sera réaménagé pour le printemps prochain.