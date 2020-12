Le 1er décembre dernier, la commune de Seneffe a inauguré une toute nouvelle plateforme de commerce en ligne réservée aux commerces seneffois et utilisable gratuitement. "La deuxième vague montre que les commerces locaux ont besoin d’outils pour tenter de rivaliser avec les géants du commerce. Cette plateforme a clairement pour vocation de leur mettre le pied à l’étrier de l’e-commerce", explique le Collège.

Le Collège communal a porté son choix sur la plateforme d'ecommerce d’Antopolis, accessible via www.seneffe.be/commerce. "Un outil qui rencontre différentes exigences : un usage simplifié pour les commerçants : chaque commerçant dispose de son espace de vente, actualisable en quelques clics ; une application orientée clients : le client peut facilement consulter l’offre et réserver ses articles en toute sécurité ; du Click and collect : à ce jour, les clients sont invités à collecter leurs achats chez le commerçant mais le paiement en ligne pourrait être envisagé ultérieurement."

Pour y arriver, la commune a organisé une première réunion d’information en visioconférence. Pour le reste, le service commerce et Antopolis proposent un manuel d’utilisation pour les commerçants, producteurs et restaurateurs. L’objectif de la commune est clair : soutenir la relance du commerce de proximité, dans un contexte de grande difficulté, et pérenniser le soutien aux producteurs locaux.