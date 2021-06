La nouvelle avait fait des déçus en avril dernier. La commune de Seneffe avait annoncé l’annulation des festivités carnavalesques prévues en juin. Comme dans les entités voisines, la priorité était donnée à la santé et la protection de tous. Les autorités étaient, toutefois, en réflexion pour fêter le carnaval autrement.

Et elles ont réussi à trouver un bon compromis en ce mois de juin. Cette année, l’administration communale a autorisé l’organisation d’une fête foraine à Seneffe du vendredi 25 au lundi 28 juin 2021. "L’ouverture des loges aura lieu le vendredi 25 juin, à partir de 15h00", précise la commune. "Celles-ci fermeront, durant toute la durée de l’événement, à 23h30 au plus tard."

Le dimanche 27 juin, le Comité des fêtes organisera, lui, un carnaval "autrement", ainsi qu’un barbecue auquel la population pourra participer sur réservation. Une restauration est prévue sur place, avec la préparation de pains-saucisses sous commandes auprès de Valérie Luyten, au 0491/87.27.05. La consommation de boissons, ou de nourriture, sera uniquement possible assis aux endroits prévus à cet effet.

Même si la vie reprend peu à peu son cours, après une année compliquée, des règles d’or sont à respecter pour que chacun puisse profiter, en toute sécurité de cet événement. Le port du masque y sera obligatoire, si vous avez plus de 12 ans. Comme depuis mars 2020, le lavage des mains régulier ou la désinfection des mains est vivement encouragé. La commune demande également à ses habitants de respecter les distances de sécurité et d’éviter tout rassemblement.

Une bonne nouvelle donc, pour un secteur qui a terriblement souffert, et manqué, pendant plus d’un an.