Le 12 février prochain, à Famillereux, aura lieu une manifestation contre la firme Syngenta Chemicals, la société suisse spécialisée dans le secteur de la chimie et de l’agroalimentaire. La firme est, avec Bayer-Monsanto et BASF, l’une des plus grandes productrices européennes de pesticides pourtant eux-mêmes interdits d’utilisation en Europe. Coup d’œil sur ce paradoxe...

En 2009, une réglementation stricte de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est établie dans une directive européenne. Le but de cette directive est de limiter le recours aux pesticides et de favoriser la protection des cultures. Le texte mentionne notamment l’interdiction du recours à la pulvérisation aérienne, l’importance de la protection des milieux aquatiques et des zones Natura 2000.

Si ces règles doivent être respectées au sein de l’Union Européenne, il n’en est pas forcément le cas à l’échelle internationale. Les firmes spécialisées dans le secteur de la chimie et, plus particulièrement, des produits phytopharmaceutiques ont, dès lors, continué à produire des pesticides en Europe mais les ont exportés à l’étranger. C’est le cas, notamment, de l’entreprise Syngenta.

Au total, c’est plus de quarante produits qui sont fabriqués au sein de l’Union Européenne et expédiés vers l'étranger dont notamment l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Dans un rapport établi en 2018 par Greenpeace UK et l’association indépendante Public Eye, l’Europe a expédié plus de 80.000 tonnes de produits toxiques en dehors de ses frontières. La Belgique, qui exporte majoritairement deux pesticides que sont l’acétochlore et la carbendazime, prend la sixième place du classement des pays européens qui exportent le plus de pesticides. Le podium se partageant entre l’Angleterre, l’Italie et l’Allemagne.

Bien que le paradoxe soit déjà interpellant, il ne s'arrête pas là. En effet, si l’Union Européenne souhaite, à terme, voir disparaître ces pesticides, elle fait néanmoins partie d’accords de libre-échange tels que l’UE-Mercosur (établi avec le Brésil, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay : les principaux importateurs de pesticides) et le CETA (établi avec le Canada). Les entreprises européennes faisant partie de ces accords ainsi que le Brésil et le Canada, contestent toutes mesures de protection de l’environnement ou de la santé pouvant être un obstacle au commerce. Ils s’opposent donc aux réglementations européennes en matière de pesticides et perpétuent leurs échanges commerciaux.

Avant-gardiste, la France a prévu un changement de sa législation en la matière pour l’année 2022. La Commission européenne, elle, devrait proposer à ses Etats membres une législation interdisant l’exportation de pesticides pour 2023.