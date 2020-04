Toutes les initiatives citoyennes rassemblées en quelques clics.

Depuis quelques jours, les Seneffois ont la possibilité d'utiliser une plateforme en ligne spéciale Covid-19. "Seneffe - Tous ensemble", c'est son nom. Elle regroupera toutes les initiatives citoyennes et aura pour principal objectif d’encourager le bénévolat et l’appui aux personnes fragilisées. Jusqu'à présent, neuf types de services sont mis à disposition sur ce site internet.

L'un des plus importants est l'approvisionnement alimentaire ou pharmaceutique pour des voisins ou des amis. On propose aussi la confection de masques et de visières, simplement papoter, promener un chien, offrir un soutien scolaire à distance, garder un animal pendant une hospitalisation ou encore faire un dessin ou écrire une lettre.:

"Nous proposons, en outre, une convention type pour la garde d’animaux domestiques qui détaille l’identité de l’animal, son comportement en différentes situations et les engagements des deux parties", précise la commune de Seneffe. D’autres services pourront, à terme, s’ajouter à l’offre existante.

Concrètement, toute personne dans le besoin peut envoyer une demande via un formulaire ou par téléphone. En parallèle, les personnes désireuses de consacrer quelques heures aux bénéficiaires peuvent s’inscrire par formulaire via la plateforme. L’administration communale se chargera de trouver une solution entre l’offre et la demande de services et reprendra contact avec les intéressés en toute confidentialité.

Deux exceptions, les courses alimentaires et en pharmacie. "La Commune collabore, depuis le début de la crise, avec une plateforme citoyenne Seneffe-solidarité#coronavirus. Cette plateforme assurera le suivi pour ce type de livraison", précise le Collège communal.

La nouvelle plateforme est disponible via l’adresse : https://www.impactdays.co/seneffesolidaire