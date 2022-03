Au début du mois, la commune de Seneffe lançait la deuxième édition de son budget participatif. Durant 3 mois, jusqu'au 15 mai prochain précisément, les habitants de l'entité sont invités à proposer des idées de projets qui pourraient améliorer la vie de leur quartier ou de leur commune. Comme le sous-entend donc l'expression "budget participatif", l'idée de ce projet est que la commune de Seneffe mette une enveloppe budgétaire à disposition des citoyens afin de réaliser un ou plusieurs projets proposé(s) par ceux-ci et à destination de ceux-ci.

Afin de mieux comprendre ce qu'est un budget participatif et d'en apprendre davantage sur le déroulement de la procédure, la Ville de Seneffe organise une séance d'informations ouvertes à toutes les personnes intéressées. L'occasion de savoir de manière plus précise et détaillée quels types de projets peuvent être proposés ; qui peut participer à ce budget participatif ; comment y participer. La séance d'informations se déroulera ce jeudi 24 mars à 19h à l'Espace Culturel de la Samme situé sur la place Penne d'Agenais dans le centre de Seneffe.

A ce stade, 4 citoyens ont apporté leur contribution au projet en proposant 4 projets. Il reste exactement 53 jours aux habitants de l'entité pour déposer leurs idées de projets. L'année dernière, 218 participants ont pris part au premier budget participatif et 19 idées ont été proposées. Grâce à une enveloppe communale de 30.000€, sept projets sont en cours de réalisation. Parmi eux : un mini jardin solidaire, la création de terrains de pétanque dans le quartier du Point G, l'installation de stations de réparation de vélo sur le Ravel ou encore l'organisation d'un groupe d'entraide entre les mamans après la naissance.

Pour rappel, tous les habitants de l'entité âgés de plus de 10 ans sont invités à déposer leur projet. Ils peuvent le faire via un questionnaire disponible à l'accueil de l'Administration communale ou sur la plateforme en ligne : "jeparticipe.seneffe.be". Ces projets peuvent concerner tout les domaines : sport, culture, solidarité, environnement, ... la seule condition est que le projet doive être utile à tous. Après une étude de faisabilité réalisée par l'Administration communale, le comité de sélection composé de citoyens, d'élus et d'agents communaux, sera chargé de valider les différents projets proposés. Ensuite, ceux-ci seront soumis au vote des citoyens.