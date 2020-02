Le premier Repair Café seneffois ouvre ses portes ce dimanche 16 février.

A l'heure où les phénomènes de zéro déchet et d'anti-gaspillage grandissent dans nos régions, voilà une initiative qui en ravira plus d'un. Le premier Repair Café de Seneffe sera organisé ce dimanche 16 février à la Rotonde du Centre de l'eau. L'occasion de redonner une nouvelle vie à ses objets du quotidien qui souffrent d'usure, d'accidents ou de manque d'entretien.

Des bénévoles vous aideront à réparer : vélos, smartphones, petits électros, appareils divers, ordinateurs, vêtements, objets en bois, électricité, collages, bricolages divers (jouets, objets de déco, etc). "Toutes les réparations sont gratuites, les éventuelles pièces de rechange (s'il faut les acheter) seront à votre charge", signalent les organisateurs, à savoir le plan de cohésion sociale de la commune de Seneffe et le groupe citoyen Seneffe en Transition.

Les réparateurs seront ainsi présents bénévolement de 10 à 13 heures mais une tirelire sera à disposition pour faire un petit geste en faveur du projet. "Bienvenue à tous, avec un objet à réparer ou tout simplement pour venir nous rencontrer et boire un petit café. Il y a donc le volet "Repair" et le volet "Café" : un bar et un buffet desserts, à prix très démocratiques. Les bénéfices éventuels seront entièrement consacrés au fonctionnement du Repair Seneffe."

Soutenu par Repair Together, la plateforme en charge de la gestion des Repairs Cafés en Belgique, le Repair seneffois se veut également un lieu de rencontres et d'échange de compétences avec les professionnels. L'objectif final étant d'encourager l'économie circulaire. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'une donnerie de matériel scolaire pourrait aussi prochainement voir le jour avec Seneffe en Transition. Mais en attendant, le Repair Café reviendra déjà en avril et en juin.