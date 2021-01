La commune de Seneffe et ses partenaires font partie des lauréats de l’appel à projets wallon "Soutenir la relocalisation de l’Alimentation en Wallonie". Au final, 46 candidatures ont été retenues à l’échelle régionale. Parmi elles, le projet "Soutenir la relocalisation de l’alimentation saine et durable au Cœur du Hainaut" propulsé par la commune de Seneffe.

L’ambition wallonne est limpide. Le gouvernement entend rendre son territoire plus résilient en matière alimentaire et soutenir les dynamiques territoriales locales. Un enjeu qui rejoint une préoccupation croissante du citoyen, comme le met en évidence la crise sanitaire. La commune de Seneffe, aux côtés de trois autres villes et d’opérateurs institutionnels, participera ainsi activement à une nouvelle dynamique qui visera, notamment, la structuration d’une ceinture alimentaire dans le Cœur du Hainaut.

Au-delà du cadre général, la commune de Seneffe mettra l’accent sur le développement des circuits courts et l’alimentation durable. Plusieurs initiatives seront visées. Citions notamment la création d’un produit gastronomique (à base de produits locaux) qui serait l’emblème de Seneffe, l'organisation d’ateliers culinaires afin de sensibiliser la population sur les bienfaits de la consommation de produits locaux de saison, l'organisation d’un marché des saisons trimestriel ou encore l'implémentation d’un ticket social pour garantir aux personnes défavorisées un accès à l’alimentation durable.

Parallèlement, la commune poursuivra des initiatives de soutien au marché hebdomadaire de Seneffe, qui connaît, à ce jour, une belle expansion. "Nous vous donnons donc rendez-vous début 2021 pour la mise en place des projets de la Commune de Seneffe", ponctue la commune.