A partir d'aujourd'hui et, ce, pour une durée de 3 jours, la Ville de Seneffe s'attelle à la vidange du bief 21, une portion de l'ancien canal situé à hauteur d'Arquennes. Par soucis de sécurité, les berges de l'ancien canal Charleroi-Bruxelles font régulièrement l'objet d'une surveillance effectuée par les services régionaux. Au vu de la forte dégradation des berges du bief 21 qui se trouvent en amont du château de la Rocq, le service Public de Wallonie a décidé de planifier leur réparation. Pour ce faire, une vidange du bief devra d'abord être effectuée.

Bien que les travaux de réparation seront effectués que dans les prochains mois, le mois de février est un mois favorable pour la sauvegarde des poissons. C'est pourquoi, la vidange du bief 21 est effectuée ces jours-ci. Plusieurs services prendront part à cette intervention dont, notamment, le service de la Pêche et le Département de la Nature et des Forêts. Ceux-ci veilleront à déplacer les poissons présent dans le bief 21 dans les biefs situés en amont et en aval de celui-ci.

Suite à cela, toute circulation est interdite à l'exception de la circulation locale. Il est donc interdit d'emprunter le chemin de contre-halage depuis l'Avenue du Vignoble jusqu'à l'écluse 23 et d'emprunter le chemin de halage depuis Nie-Pré et jusqu'à l'écluse 23 (juste après le chateau de la Rocq en direction de Ronquières).

Parallèlement à cela, la Ville rappelle que la circulation piétonne et cycliste reste interdite entre l'écluse 20 et l'accès au parce de la Cartonnerie suite à la pose d'un collecteur d'égouttage. La circulation est interdite jusqu'au 31 mars 2022.